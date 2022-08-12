12 человек госпитализированы в результате ДТП в Туркестанской области

Автобус с иностранными рабочими направлялся из Узбекистана в Кыргызстан и попал в ДТП в районе села Шакпак, передает OTYRAR.

Утром 27 августа водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. Это случилось на перекрёстке на 601 км в районе села Шакпак. В результате ДТП по предварительным данным, пострадали 12 человек, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Данный факт зарегистрировали по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Обстоятельства ДТП выясняет полиция, назначены экспертизы. На месте работают дознаватели Тюлькубасского РОП.