26 млн тенге украли у педагогов Шардаринского района

Украл 26 миллионов тенге, потратил их в казино и оказался за решеткой.

Интернет-мошенник из Шымкента позаимствовал у учителей Шардаринского района их заработные платы. Киберпреступник находил своих жертв через бухгалтерскую программу 1С. Деньги у 76 пострадавших мужчина перевел на свой счет, после спустил их на азартные игры. Афериста правоохранители задержали в Алматы, в кармане у него насчитали полтора миллиона тенге наличными.

Руслан Абдираимов, прокурор Шардаринского района:

«Подозреваемый признан виновным по статье 188 часть 4 «Кража». Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу. Поэтому растрата в размере 12-ти млн тенге была остановлена ​​своевременно».

Позже мать кибермошенника обратилась к полицейским и вернула 1,3 миллиона тенге, сказав, что эти деньги ей дал ее сын. А пострадавшие учителя получили свои деньги частично. Остальную сумму аферист будет возвращать из своего кармана.