40 медалей завоевала команда Туркестанской области по гребле

В городе Жезказгане прошел чемпионат Казахстана по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов из 12-ти регионов страны.

Спортсмены соревновались на дистанциях 1000, 500, 200 и 5000 метров. В различных видах программы атлеты туркестанской области завоевали 19 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей и первое место в общекомандном зачете. На втором месте спортсмены Шымкента, на третьем — столичные гребцы.

Сборная команда Туркестанской области по гребле на байдарках и каноэ снова доказали, что они — лучшие. На чемпионате Казахстана в Джезказгане спортсмены завоевали первое место в общекомандном зачёте. Одним из призеров чемпионата стал 22-летний Тимур Алиханов. Спортсмену удалось завоевать 5 золотых и одну серебреную медаль. Это — его личный рекорд.

«Соревнования прошли хорошо, только был сильный ветер, это немного мешало, но наша команда смогла добиться хороших результатов и мы завоевали общекомандное первое место. Я очень хорошо выступил, завоевал 5 золотых и одну серебряную медаль — это мой личный рекорд», — поделился спортсмен.

По словам председателя Ассоциации гребли и парусного спорта г. Шымкент и Туркестанской области Дениса Жарменова, высоких результатов спортсмены достигли благодаря интенсивным тренировкам в соседней Республике.

«К этим соревнованиям была очень тщательная подготовка, мы планировали, что будут такие высокие показатели, но для этого ребят нужно было хорошо подготовить и мы, с тренерским составом, рассмотрели подготовку в среднегорье на Иссык-Куле, в республике Киргизстан. Эффект среднегорья, он тоже дает очень хорошие, положительные сдвиги в подготовке спортсменов, что в конечном итоге и повлияло на результат наших ребят», — говорит Денис Жарменов.

В Туркестане завершается строительство масштабного гребного канала. Он будет соответствовать олимпийским стандартам. Проект позволит развивать водные виды спорта и проводить в духовной столице Казахстана соревнования высокого уровня. Стоимость проекта составляет около 8 миллиардов тенге.

«Русло гребного канала полностью готово, сейчас, насколько я знаю, строения, которые должны быть непосредственно для работы – это эллинги для хранения лодок, трибуна, под которой будет базироваться наша спортивная школа. Сейчас строения проходят экспертизу и непосредственно еще спортивное оборудование, которое должно быть установлено, как пройдет экспертиза начнется завершающий этап работы, то есть строительство инфраструктуры и установка спортивного специального оборудования для того, чтобы наши гребцы уже могли тренироваться и мы могли проводить международные соревнования в Туркестане», — отметил председатель Ассоциации гребли и парусного спорта г. Шымкент и Туркестанской области.

Впереди у ведущих спортсменов Туркестанской области грандиозные планы. Под руководством опытных тренеров гребцы приступили к подготовке к предстоящему кубку Азии. Он пройдет в Японии в конце сентября.