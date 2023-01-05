Лучших спортсменов-юниоров наградили в Шымкенте

На торжественную церемонию награждения премии «Лидер года 2022» собрались лучшие спортсмены, тренеры и профильные специалисты по гребным и водным видам спорта Шымкента и Туркестанской области.

Представителей шести олимпийских видов спорта награждают дипломами и ценными подарками.

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В номинации «Прорыв года», по версии ассоциации гребли и парусного вида спорта Туркестанской области и Шымкента, победу одержал 18-летний Полат Туребеков.



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Полат Туребеков мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ:

«Этот год для меня стал настоящим прорывом: победа на чемпионате Азии, я — абсолютный чемпион национального первенства, прошел в финал чемпионата мира и многое другое. Я невероятно благодарен своим тренерам и родителям, что они открыли для меня мир спорта. Сначала не получалось, но сейчас я рад успехам и это только начало, я надеюсь».

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В номинации «Олимпийская надежда», победила 13-летняя Дария Токтобаева — многократная чемпионка Казахстана среди юниоров. По итогам соревновательного «сезона — 2022», она завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.⠀

Лучшей спортсменкой года стала Ульяна Киселева. Её главное достижение — успешное выступление на чемпионате Азии в Таиланде. Ульяна привезла два «золота» и «серебро» с престижных соревнований.

2022 год для атлетов выдался богатым на призовые места, как на республиканских, так и на международных соревнованиях. На чемпионате страны, спортсмены Туркестанской области и Шымкента завоевали рекордные 40 медалей, обеспечив первое общекомандное место.На этот год, у спортсменов большие планы.

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Денис Жарменов заслуженный тренер Казахстана, председатель ассоциации гребли и парусного спорта Шымкента и Туркестанской области, директор спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта:

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«Я хочу с большой гордостью сказать, что представители нашей Ассоциации побили рекорд по завоёванным медалям на республиканских и международных соревнованиях по итогам 2022 года нами завоёвано 377 медалей из них 152 золотые и это абсолютный рекорд. Следующий год для нас очень важный у нас 3 крупных мероприятия. поэтому это мероприятие для мотивации наших спортсменов предстоящему соревновательному сезону».

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Наступивший год для спортсменов региона ознаменуется завершением долгожданной, масштабной стройки. В Туркестане сдадут в эксплуатацию гребной канал, протяженностью 2 километра. Благодаря проекту, в соответствии с международными стандартами, в Казахстане появится возможность развивать водные виды спорта и проводить в духовной столице страны, соревнования по олимпийским дистанциям.

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Денис Жарменов, заслуженный тренер Казахстана, председатель ассоциации гребли и парусного спорта Шымкента и Туркестанской области, директор спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта:

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«Полностью гребной канал застройщики обещают ввести в эксплуатацию осенью 2023 года, и мы уже будем планировать проведение крупных международных соревнований на этом канале я думаю, он принесет большую пользу нашим спортсменам. Наша основная цель, чтобы спортсмены были конкурентоспособны на международной арене, и чтобы мы боролись за олимпийские медали на олимпийских играх».

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Премия «ЛИДЕР ГОДА» — это подведение итогов и мотивация на покорение новых спортивных вершин. В 2023 году пройдут 3 крупных спортивных события — комплексные республиканские соревнования, спартакиада Республики Казахстан, Азиатские игры и розыгрыш путевок на Олимпийские игры.