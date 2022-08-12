Абитуриентка из Шымкента чуть не лишилась гранта из-за технической ошибки

Выпускница с красным аттестатом Жасмин Тастан едва не лишилась гранта из-за ошибки приемной комиссии.

Справедливость была восстановлена после вмешательства министерства науки и высшего образования Казахстана, передает OTYRAR.

Как сообщили в профильном ведомстве, Тастан Жасмин подала документы для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта в Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова.

Как оказалось, специалист приемной комиссии допустил техническую ошибку при вводе данных сертификата ЕНТ. Девочке не досчитали набранных 13 баллов. Работник приемной комиссии вбил 107 баллов вместо 120.

После опубликования списка обладателей гранта родители, узнав, что их ребенок не выиграл грант, обратились к руководству данного учебного заведения и в Министерство.

«Сегодня представители Министерства науки и высшего образования рассмотрели данное обращение и приняли решение. Советник министра поговорил с родителями выпускницы и извинился от имени министра и министерства за допущенную ошибку. Техническая ошибка была немедленно исправлена, и абитуриенту Жасмин Куанышевне был присужден грант в университет Сулеймана Демиреля. Кроме того, она будет обеспечена общежитием«, -сообщили в министерстве науки и высшего образования.

Специалисту приемной комиссии Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, допустившему ошибку в приеме документов, объявлен «выговор».

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек напомнил руководителям аппаратов и ректорам вузов о необходимости быть внимательными при приеме документов абитуриентов.