Январское ЕНТ: требования и запреты

Арочный металлоискатель, ручной сканер и система идентификации личности. Ежегодно порядок допуска к ЕНТ остаётся неизменным.

Однако волнение у абитуриентов перед экзаменом не уменьшается для многих этот день по-прежнему остается одним из самых ответственных в году.

Один из тех, кто сегодня сдаёт тест- Мельфикрат Юнусович. В качестве профильных предметов на ЕНТ он выбрал химию и биологию. К экзамену готовился два с половиной месяца и отмечает, что этого срока для полной уверенности в себе недостаточно. Хочет поступить в медицинскую академию на грант, поэтому будет пробовать свои силы и на грантовом ЕНТ.

Мельфикрат Юнусович, тестируемый

«Экзамен был сложным. Писал я его 2 часа. Результатом я не особо доволен, но для 2-ух месяцев это нормально».

Кабинет оснащён камерами видеонаблюдения. Тестирование проходит по принципу «один компьютер-две камеры-один тестируемый. На выполнение экзамена отводится 4 часа, после каждого часа предусмотрены перерывы продолжительностью от 1 до 3 минут.

Нурпеис Исабай, директор шымкентского филиала НЦТ МНВО РК:

«В экзаменационный кабинет запрещено проносить гаджеты (смартфоны, часы, наушники), калькуляторы, а также таблицу Менделеева. Разрешается входить только с ручкой, удостоверением личности и небольшим перекусом-водой и шоколадом. В этом году наблюдается высокий спрос на естественно-научные направления, в частности на математику и физику. При попытке списывания результаты тестируемого аннулируются, а сам участник удаляется из экзаменационного кабинета».

Проверить свои силы на январском ЕНТ решили 30 773 человека. Из них более 23 тысяч выбрали русский язык, еще 4 тысячи- казахский. Январское ЕНТ продлится до 10 февраля, а подать заявку на участие можно онлайн через платформу Единого центра тестирования (УТО/НЦТ), выбрав удобные дату, время и место тестирования