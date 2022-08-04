Аферист оформил кредит на чужое имя

Мошенник обманным путем оформил онлайн-кредит на 600 тысяч тенге.

В Толебийский РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. По словам потерпевшего, некий знакомый, воспользовался его банковским приложением, чтобы перевести для себя деньги и обманным путем оформил онлайн-кредит на 600 тысяч тенге. Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий, на основе собранной информации, полицейские в течение 2 суток вышли на след подозреваемого. Задержали мошенника по месту жительства и доставили в районный отдел полиции.

Установлено, что подозреваемый, житель Толебийского района потратил полученные путем мошенничества деньги на собственные нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.