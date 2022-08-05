Аферистка обещала сделать права за 160 тысяч тенге

Случайная знакомая обещала сделать водительские права, но обманула.

​В УП г. Туркестан обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенницы. По словам потерпевшего, в январе 2022 года возле специализированного Центра обслуживания населения он познакомился с неизвестной женщиной.

Войдя в доверие, в ходе беседы женщина рассказала, что может помочь с оформлением водительских прав. Затем мужчина передал незнакомке около 160 000 тенге.

​Однако, обещание затянулось на 8 месяцев и не дождавшись ни водительского удостоверения, ни возврата денег, горожанин обратился за помощью в полицейским. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

​С целью раскрытия преступления была создана следственная группа, которая приступила к выяснению всех обстоятельств. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимую жительницу Кызылординской области.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.

​Как выяснилось, подозреваемая, войдя в доверие к потерпевшему, пообещала в кратчайшие сроки оформить водительское удостоверение. После чего она получила деньги, которые потратила на собственные нужды.

Также установлено, что аферистка путем мошенничества, под предлогом помощи в оформлении водительских прав, выманила деньги у еще одного местного жителя. Сумма ущерба составила около 300 тысяч тенге.