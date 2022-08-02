Безвозмездные государственные субсидии обещал аферист

Полицейские задержали мошенника, обещавшего помощь в получении госсубсидий.

В дежурную часть УП г. Туркестана обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, некий знакомый выманил у нее 350 тысяч тенге, обещая помощь в получении безвозмездных субсидий от государства. Однако, аферист каждый раз затягивал обещание под разными предлогами, так и не выполнив его и не вернул деньги.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». На раскрытие преступления в УП г. Туркестан ориентировали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность мошенника и задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра, которого доставили в управление полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.