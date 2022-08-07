Герои мирных дней

«Что такое героизм?» В ответ на этот вопрос есть четкое определение чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика: «Герой – это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества». Коротко и емко, как и сама жизнь Фучика, погибшего в 40 лет в фашистских застенках.

Сегодня РАБАТ расскажет своим читателям о героях мирных дней, причем это люди разных возрастов, и все они – наши земляки.

Старшая сестра

Аня Саворовская – обычная девчонка из жилого массива «Кайнарбулак». Ей 12 лет. У нее есть мама и папа, а также два симпатичных годовалых брата-близнеца.

Однажды вечером родители троих детей отлучились за молоком. Через несколько минут им позвонила дочь и сообщила, что в доме пожар.

Начался он, когда Аня с братишками села на кровать смотреть телевизор. Поскольку было душно, девочка включила кондиционер. Вскоре запахло чем-то горелым. Но девочка подумала, что запах идет с улицы, поскольку окно было открыто.

Сначала пошел дым, а потом возник пожар. Возгорание началось из-за короткого замыкания проводки. К счастью, девочка не растерялась. Сначала она попыталась потушить огонь самостоятельно, но пламя шло огненной стеной и пожирало все на своем пути.

Недолго раздумывая, Аня схватила одного из братьев и вынесла на улицу. Затем, переборов свой страх, девочка вернулась в полыхающий дом и вынесла на руках второго братишку. «Дети не успели надышаться. Когда я вынесла из горящего дома второго, то уложила их на топчане», – сказала Анна.

Потушить пожар в доме Саворовских удалось еще до приезда спасателей – помогли соседи. Трагедии удалось избежать чудом. Если бы огонь добрался до ванной комнаты, где стоял газовый баллон, дом взлетел бы на воздух.

…На днях 12-летнюю Анну Саворовскую наградили грамотой и медалью от Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Согласно приказу №253 от 20 июля 2022 года за подписью исполняющего обязанности министра по ЧС РК генерала-майора И. Кульшимбаева, Анна Юрьевна Саворовская награждается медалью «За отвагу, проявленную при пожаре», – сообщили в ДЧС г. Шымкента.

Девочка счастлива: ей столько внимания, главное – живы братья, она сама цела и невредима. Семье погорельцев помогли с временным жильем и продуктами.

В эти дни родители троих детей пытаются восстановить сгоревший дом. В пожаре пропало почти все нажитое имущество.

К слову, неравнодушные жители могут связаться с мамой Ани – Марией Саворовской и оказать какую-либо помощь. Номер телефона +7-705-855-05-15.

Отважный подросток

Это не первый случай спасения подростком, практически – ребенком, людей, терпящих бедствие в огне. Напомним, что 16 февраля 2019 года произошел пожар во времянке по улице Жанакурылыс в микрорайоне «Курсай», расположенном на окраине Шымкента. Ученик восьмого класса 13-летний Бакытжан Беркимбаев без страха вошел в охваченный пламенем дом и вынес на улицу 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика, которые от испуга забились в угол одной из комнат горящего дома.

Стоит отметить, что к тому времени Бакытжан был не вполне здоров: накануне во время игры в любимый футбол он сломал руку. Но, несмотря на это, мужественный маленький герой совершил подвиг, на который способен не каждый взрослый.

Как рассказал Бакытжан, в тот день он сидел в автомобиле на улице. Неожиданно соседская девочка по имени Арай прибежала к нему за помощью, сказав, что у них дома пожар. Паренек стремительно побежал к дому соседей. Все уже горело. Нашел в дыму маленького мальчика, который от удушья был почти без сознания, подхватил его на руки, взял за руку ребенка постарше и вывел на улицу. Выйдя на горящего дома, дал детям воды. Затем отвел их в дом к соседям. Мама Бакытжана позвонила в спасательную службу. Прибыла помощь.

Правильным действиям подростка помогли знания, полученные им в школе на подготовительных уроках.

Министром внутренних дел РК генерал-майором полиции Е. Тургумбаевым был подписан приказ о награждении медалью «За отвагу, проявленную при пожаре» Бакытжана Беркимбаева и его родителей благодарственным письмом «За образцовое и моральное воспитание сына, который участвовал при героическом спасении человеческой жизни».

Мгновенная реакция

А этот случай произошел в Шымкенте 11 июня на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Акпан батыра. Загорелись моторная часть и кабина грузового автомобиля марки ЗИЛ. Пожар локализован в 11:28 и полностью потушен в 11:42. Были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава службы пожаротушения.

Самое интересное то, что произошло до прибытия пожарных частей.

Санжарбек Досназаров – начальник смены службы безопасности одного из торговых центров Шымкента увидел из окна своего рабочего кабинета горящий на улице грузовик. Из ЗИЛа валил густой черный дым. Санжарбек, недолго думая, схватил огнетушитель и бросился на улицу. Ему удалось справиться с огнем до прибытия пожарных.

«В тот момент страха я не чувствовал, это пришло позже – после того, как задумался об этом. Родные увидели видео. Мама начала плакать, мол, зачем так близко подошел к автомобилю, он же мог взорваться. Но там большое количество людей. Это во-первых. Во-вторых, машины; в-третьих, это происходило рядом со зданием. Если бы произошел взрыв, то всем бы ущерб причинил», – поясняет свои действия Санжарбек Досназаров.

«Благодаря грамотным действиям Санжарбека Досназарова пожар был потушен, его дальнейшее распространение было предотвращено. Санжарбеку помогали еще несколько людей, оказавшихся поблизости», – сказал, начальник ДЧС г. Шымкента Мадияр Жаксибаев.

Действия героя, который бросился тушить горящий автомобиль, отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Просто мимо проезжал…

11 сентября 2021 года примерно в 9 часов утра пожарные получили сообщение о возгорании автомобиля в населенном пункте Бозарык. Огнеборцы СПЧ №1 в составе 13 человек и двух единиц техники прибыли на место происшествия за 9 минут и установили, что на трассе Шымкент – Шолаккорган произошло ДТП с участием двух автомашин. В результате происшествия грузовая машина марки «ГАЗель» опрокинулась, произошло возгорание кабины и моторного отсека. Указывается, что в определенный момент мимо места аварии проезжал водитель автомашины автобетононасоса «Слон».

Не раздумывая, водитель бросился тушить охваченный пламенем транспорт с помощью своей машины, в которой имелось 500 литров воды.

Благодаря смелым и оперативным действиям сотрудника ТОО «Бетон Алем» пожар удалось вовремя потушить. Более того, своими действиями мужчина предотвратил взрыв двух газовых баллонов, находившихся в «ГАЗели». Пожар был потушен до приезда подразделений. Специалисты СПЧ №1 отметили профессиональные действия водителя.

Героем оказался Нурбек Адильбек, ему 28 лет. Женат, воспитывает двоих детей.

В ДЧС города Шымкента поблагодарили родителей мужчины за воспитание «сознательного, бесстрашного гражданина», а также заявили, что дети могут по праву гордиться своим отцом.

Героизм – это хорошо, но…

Так совпало, что свою отвагу герои сегодняшней публикации РАБАТа проявили при пожаре. Им помогли их личное мужество, отвага, смекалка, четкие действия.

А вы только представьте себе на минуточку, что вдруг ВЫ оказались в похожей ситуации. Каковы будут ваши действия? Паника, ужас, обморок, звонки в службу спасения?

Предлагаю вспомнить то, как надо вести себя при пожаре. Систематизировать эти советы мне помогла главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС города Шымкента Зарипа Турусбекова.

Прежде всего, уясним, из-за чего может возникнуть пожар в квартире (в доме)?

Причины могут быть разными: не выключенный вовремя электрический утюг или чайник, непогашенный, дымящийся окурок сигареты или спичка, дефект, ветхость электропроводки, неисправность печи или дымохода, шалости со спичками (с огнем) малолетних детей, оставленных без присмотра, наконец, чей-то умышленный поджог. А вы как думали, да, и такое возможно!

Итак, ваши действия. Первое. При первых признаках пожара (задымление, запах гари, отблески пламени и т. п.) срочно звоните по телефону 101 или 112 в единую дежурную диспетчерскую службу и сообщите о пожаре (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию). Оповестите о возгорании всех находящихся в здании людей – соседей, друзей. Используйте для этого все доступные средства – сообщения в чатах соцсетей, звонки по телефону, крики, стук по батареям отопления и т. д. Главное – чтобы вас услышали.

Второе. Покиньте помещение (квартиру, дом, общежитие, офис и т. д.). Уходя, закройте все окна и двери, чтобы предотвратить поступление свежего воздуха в помещение.

Чтобы в вашу квартиру не распространился огонь с нижних или соседних этажей, также необходимо закрыть все окна и двери балконов (особенно, если вы уходите из квартиры надолго).

Третье. При пожаре необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное место.

В такой ситуации:

не поддаваться панике и правильно оценить ситуацию;

попытаться определить, где произошел пожар: если на верхних этажах, то выйти на улицу по лестничной клетке, закрыв в своей квартире все окна и двери. Если на лестничной клетке высокая температура и плотное задымление, надо опуститься на четвереньки и визуально определить, сможете вы эвакуироваться в данных условиях или нет. При этом органы дыхания попытайтесь защитить мокрой тряпкой, через которую надо дышать, чтобы избежать ожога легких.

Четвертое. В случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы о вас знали. С этой целью нужно выйти на балкон или открыть окно и взывать о помощи.

Пятое. Горящие электроприборы или проводку под напряжением тушить водой нельзя, вода – хороший проводник электричества. Отключите электроэнергию и накройте электроприбор плотной тканью. Без доступа кислорода огонь погаснет.

Можно вначале набросить на телевизор плотное одеяло, чтобы огонь не переметнулся, например, на шторы, а затем тушить огонь водой или домашним огнетушителем.

Шестое. При пожаре в квартире, если отсутствует огнетушитель, подручными средствами могут быть плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, залить водой. Так же можно тушить одеяла, подушки. Нельзя открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода вспыхивает сильнее. По этой же причине надо очень осторожно открывать комнату, в которой начался пожар.

Седьмое. Уходя из квартиры, убедитесь в том, что в ней никого не осталось. В первую очередь думайте о детях. Ни на секунду не отпускайте их от себя. Держите детей за руку или за плечи.

При эвакуации из помещений во время пожара никогда не используйте лифты, так как они отключаются в результате нарушения нормального режима работы электрических сетей.

Восьмое. Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных зданиях очень много пластика, синтетики, которые при пожаре выделяют токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов – и вы можете погибнуть.

Держитесь за стены, поручни, при этом дыша через влажный носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь либо передвигайтесь ползком. Если вы чувствуете повышение температуры, значит, вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего повернуть обратно.

Девятое. Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня вы не сможете выйти на улицу, нужно немедленно вернуться в квартиру. Плотно прикройте за собой дверь, дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. В кирпичном доме единственная возможность проникновения огня в квартиру – через деревянную дверь. Если поливать ее обильно водой, она может выдержать натиск огня, по крайней мере, до приезда пожарных.

Десятое. По прибытии пожарных подразделений по возможности необходимо обеспечить их встречу. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома, если там остались люди, сколько их и где они могут находиться. Кроме того, следует сказать, какие помещения охвачены огнем.

…Дай Бог, чтобы подобная беда и другие напасти миновали вас!

Огненной беды можно избежать, если вы и ваши соседи по дому будут соблюдать сознательность и культуру безопасного поведения.

Помните об этом и берегите себя!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА