Хранил дома марихуану в бумажном свертке

Полиэтиленовый пакет и бумажный сверток с содержимым растительного происхождения изъяли у местного жителя.

В отдел полиции Келесского РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей хранит вещества похожие на наркотические. Получив информацию, полицейские оперативно приступили к необходимым мероприятиям.

При обыске в доме оперативники изъяли в качестве вещественного доказательства полиэтиленовый пакет и бумажный сверток с содержимым растительного происхождения, похожего на наркотики и емкость для употребления наркотиков. Согласно экспертизе установлено, что изъятое наркотическое средство является «высушенной марихуаной».

Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров».

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Как выяснилось, мужчина уже был судим по той же статье.