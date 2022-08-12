Как будут контролировать работу детских садов

Тревожные сообщения о том, что в дошкольных учреждениях распускают руки поступают из разных уголков страны.

Сотрудница детского сада избила ребенка в Павлодаре, когда укладывала малышку в кровать. Воспитатель детского сада в Костанае сломала ключицу трехлетнему ребенку. В Уральске воспитатель била детей. Родители требуют принять меры.

«Каждый день мы практически выезжаем, погибают дети, получают увечья. Я, как министр, не могу смотреть на это сложа руки и мириться с этим. Это ответственность за детей. Аттестацию не прошли. Мы говорим: «Вы должны закрыться». Две три попытки дали, конечно там ничего не получится. Хоть год дай им на исправление ситуации, ничего не получается«, — говорит Асхат Аймагамбетов, министр просвещения.

Именно поэтому в стране хотят ввести лицензирование детских садов. Аттестация, которая введена сейчас, на ситуацию никак не влияет.

«Мне по секрету говорят: ваша аттестация ничего не решает, мы просто можем не дойти до вашей аттестации, проводимой раз в пять лет. Они работают четыре года, потом закрываются и открывают новый сад. И все, снова первый год и никакого контроля. Но это наши дети»,— говорит Асхат Аймагамбетов.

Глава ведомства рассказал, что есть детсады, расположенные в подвалах, где 50 детей сидят без окон. И эти нарушения они не исправляют, закрываются, а позже открываются под другим названием. Лицензирование будет вводиться поэтапно. Те детские сады, где выявят нарушения, будут попадать в группу риска. И они должны будут пройти лицензирование в первую очередь. По словам Аймагамбетова, внедряя лицензирование детских садов, не будут применять мировые, неподъемные стандарты, а применят минимальные требования. Драконовских мер не будет.

«У нас очень большая избирательность. Когда нам выгодно, мы любим говорить про опыт других стран, а когда невыгодно, то говорим «ну и что, что практически во всех странах мира лицензирование. У нас особый путь, особая судьба и мы не должны этого делать». Мы должны говорить о требованиях, которые будут влиять на качество, они будут достаточными, но не драконовскими. Мы требования международные не будем предъявлять, они будут минимальными, чтобы родители не боялись отправлять детей в сады», — говорит министр просвещения.

Минпросвещения разработало комплекс из 24 пунктов по улучшению ситуации в дошкольных учреждениях. В их числе: подготовка кадров, повышение квалификации педагогов, условия содержания и многое другое. Напомню, что премьер-министр страны Алихан Смаилов поручил решить вопрос лицензирования детсадов до 1 ноября.