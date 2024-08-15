На днях в 20 регионах Казахстана были назначены уполномоченные по правам ребенка, обязанности которых – защищать права детей. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения РК.

Что конкретно входит в обязанности уполномоченных по правам ребенка в регионах?

Вот перечень их основных обязанностей: это рассмотрение жалоб на нарушения прав и законных интересов детей, а также на действия или бездействие местных исполнительных органов и других организаций; помощь в восстановлении этих прав, посещение организаций образования, здравоохранения и соцзащиты; доступ к документам государственных и общественных институтов, занимающихся правами детей.

«Мы уверены, что благодаря региональным уполномоченным каждый ребенок в стране получит надежную защиту. Эти независимые и общественно активные люди будут работать на благо детей, дополняя усилия госорганов, что позволит более эффективно реагировать на нарушения прав и своевременно предотвращать их. Эта деятельность станет важным шагом к созданию справедливого и безопасного общества, улучшит качество жизни, безопасность и благополучие наших детей», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова.

По всем актуальным вопросам охраны прав детей можно обратиться по указанным на фото телефонам либо написать в direct Instagram.