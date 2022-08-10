Казахстанцы сегодня отмечают День Абая

В этом году в Казахстане уже в третий раз отметят День Абая. Такая праздничная дата появилась в стране в 2020 году.

Как вы думаете, для чего в Казахстане появился День Абая?

Первым на этот вопрос ответил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. В своей статье «Абай – духовный реформатор» Глава государства сообщил, что мероприятия, посвященные наследию великого поэта, будут проводиться ежегодно.

«Дело не в юбилейных праздниках, а в том, чтобы глубже познать идеи и мысли выдающегося философа и поэта. Почитать Абая – значит следовать его мировоззренческим принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие ценности», – подчеркнул Президент.

По его словам, 2020-й год стал международным Годом Абая, на его творчество обратили внимание во многих странах мира. По инициативе Казахстана и при поддержке ЮНЕСКО 175-летие нашего выдающегося поэта было отмечено на глобальном уровне.

«Наш гражданский долг – разъяснять и пропагандировать бесценное наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. В этом суть концептуальной основы абаеведения. В настоящее время ведется конкретная, целенаправленная работа по введению произведений Абая в международный научный оборот. Его труды переведены на десять языков и готовы к изданию. Эти книги будут направлены в библиотеки и культурные центры ста стран. Мною подписан указ, согласно которому ряд иностранных переводчиков, исследователей и пропагандистов творческого наследия Абая удостоен государственных наград. Чтобы стать конкурентоспособным государством, мы не должны предавать забвению творчество Абая, поскольку идея обновления нации перекликается с его взглядами, идеями», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Самые интересные факты об Абае Кунанбаеве

Абай Кунанбаев (1845-1904) – поэт, композитор, лингвист, переводчик, мыслитель и общественный деятель.

* Кунанбаев ставил перед собой цель объединить казахскую, русскую и европейскую культуры на основе просвещенного ислама.

* Абай является талантливым переводчиком. Благодаря ему казахи смогли познакомиться с творчеством Лермонтова, Гете, Пушкина, Крылова и других писателей.

* Абай Кунанбаев является одним из самых выдающихся реформаторов литературы и культуры в истории Казахстана. Именно он стал основоположником казахской письменной литературы в современном ее виде.

* По паспорту поэта и просветителя звали Ибрагим. Абай – это его прозвище, данное бабушкой Зере, когда он был еще ребенком. Это прозвище закрепилось за ним на всю жизнь. В переводе с казахского «Абай» означает «внимательный» или «осторожный». Вы слышали, наверное, как взрослые, выгуливающие малышей на улице, говорят им часто: «Абай бол!», то есть «Будь осторожнее!».

* У отца Абая Кунанбаева было 4 жены. Одна из них, по имени Улжан Асанова, была матерью Абая.

* Всю свою жизнь Абай Кунанбаев провел в качестве гражданина Российской империи.

* В детстве он получил домашнее образование. Учителем его выступал местный мулла.

* В юности Абай Кунанбаев получал духовное образование в медресе, где в числе прочего изучал сразу несколько восточных языков, включая персидский и арабский.

* Помимо медресе, в юности Абай посещал и русскую школу, причем одновременно. Этим и объясняется небывалая разносторонность его образования.

* У самого Абая было 3 супруги, которые родили ему 20 детей.

* Племянник Абая Кунанбаева Шакарим Кударбериев также относится к числу знаменитых казахских поэтов.

* В своих произведениях Абай неоднократно иронизировал по поводу традиций родового аула. К примеру, он был против любого социального унижения и зла.

* Абай Кунанбаев в юности стеснялся своих первых стихов, а потому пытался приписывать их авторство своему другу. Любопытно, что свои первые серьезные стихи Кунанбаев написал, когда ему было уже примерно 40 лет.

* Кроме писательской деятельности, Абай Кунанбаев иногда сам писал музыку для собственных стихов, превращая их тем самым в песни. Песня на его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих», перевод Марии Петровых) стала народной.

* Абай Кунанбаев начал работать, когда ему едва исполнилось 13 лет. Отец приобщал сына к административной работе. Абай был одним из основателей первого нормативно-правового документа, написанного на казахском языке.

* Абай Кунанбаев не скрывал того факта, что он поддерживает дружеские отношения со многими политическими ссыльными. Из-за этого у него самого иногда возникали проблемы с властями. Абай неоднократно подвергался травле за то, что поддерживал множество диссидентов и опальных писателей.

* За свою жизнь Абай Кунанбаев создал множество произведений, самым известным из них является «Слова назидания». Оно представляет собой собрание из 45 небольших притч и трактатов.

* Абай Кунанбаев сочинил порядка 170 стихотворений и перевел более 50 иностранных произведений на казахский язык. Утверждают, что Абай также свободно владел английским и немецким языками, и именно он впервые перевел на казахский язык ряд произведений Гете и Байрона.

* Поэт ввел в казахское стихосложение инновационные формы рифм и стихосложения, в частности 8-стишных и 6-стишных.

* Кроме стихотворений, перу Кунанбаева принадлежит несколько поэм.

* Абая нельзя было назвать бедным человеком. Он имел большие стада верблюдов и баранов, численность которых достигала нескольких тысяч голов. Такие стада стоили очень больших денег.

* Всю жизнь Абай Кунанбаев был яростным защитником равноправия полов. Абай боролся за права женщин, причем делал это как на законодательном уровне, так и на литературном – в стихах.

* Наихудшими человеческими качествами поэт считал лень и отсутствие стремления к чему-то новому.

* Жизнь его оборвалась слишком рано – Абай умер в возрасте 58 лет. Вполне вероятно, он мог бы подарить нам еще немало великолепных произведений.

Память о мыслителе

* Для Казахстана Абай Кунанбаев имеет такое же значение, как Пушкин для России.

* На месте захоронения Абая Кунанбаева сооружен мавзолей Абая.

* Абайский район есть в двух областях Казахстана – в Восточно-Казахстанской и в Карагандинской областях.

* В Шымкенте тоже есть Абайский район. А еще парк имени Абая с замечательным памятником поэту, проспект, библиотека и школа.

* В Карагандинской области есть город Абай (до 1961 года – поселок Чурубай-Нура).

* В Казахстане 9 сел носят имя Абая.

* Проспект Абая есть в городах Алматы, Шымкенте, Экибастузе, Кызылорде, Шахтинске, Костанае, Байконуре, Таразе, Кентау, Актобе, Усть-Каменогорске, Нур-Султане.

* Семипалатинский областной казахский драмтеатр носит имя Абая.

* Во многих казахстанских городах (Усть-Каменогорск, Семей, Талдыкорган, Атырау, Петропавловск, Павлодар, Кокшетау, Есик, Шелек, Абай, Аксу, Атбасар, Макинск, Есиль, Каскелен и другие), а также в Дели, Каире, Берлине, Баку, Ташкенте, Бишкеке, Киеве, Орске и других городах мира есть улицы, названные именем Абая.

* С 1993 года в городах страны традиционно проводятся «Абаевские чтения» в день рождения поэта.

* На пике Абая (4010) в Заилийском Алатау под Алматы ежегодно устраиваются массовые альпиниады.

* В честь Абая названы ледники в Джунгарском Алатау и на Заилийском Алатау.

* Именем поэта названы еще две вершины: Абая Кунанбаева в Среднем Талгаре и Песни Абая в Центральном Тянь-Шане.

* Имя Абая носит библиотека в Семипалатинске, читателем которой был сам Абай (основана в 1883 году, в 1883-1992 годах носила имя Н. В. Гоголя).

* В Алматы его именем названы Государственный академический театр оперы и балета, Национальный педагогический университет и один из главных проспектов города.

* Именем Абая назван Культурно-досуговый комплекс в Актау.

* Памятники Абаю установлены в Алматы, Актау, Атырау, Семее, Нур-Султане (один в сквере Абая и второй – напротив Министерства туризма и спорта), Усть-Каменогорске, Шымкенте и во многих других городах Казахстана, а также в Москве, Стамбуле, Анталье, Тегеране, Ташкенте, Харькове.

* В 2006 году памятник Абаю был открыт в Москве на Чистопрудном бульваре. В 2014 году в Пекине в парке «Чаоян» открыли памятник Абаю. 13 октября 2016 г. при поддержке посольства Казахстана в Египте в одном из красивейших центральных парков Каира – парке «Свободы и дружбы» был установлен бюст Абая.

* В Семее открыт республиканский литературно-мемориальный дом-музей Абая.

* В Лондоне по инициативе писателя Ролана Сейсембаева открыт дом Абая.

* 29 апреля 2022 года в Тбилиси открыли памятник, созданный грузинским скульптором, образ казахского мыслителя и просветителя всегда будет напоминать о дружбе двух народов. Проспект рядом со сквером, где установили памятник, будет также носить имя Абая Кунанбаева.

* 26 мая 2022 года в Бишкеке открыли памятник, посвященный дружеским отношениям между Казахстаном и Киргизией. На открытии памятника присутствовали президенты обоих государств.

* 2 июня 2022 года в столице Индии Нью-Дели открыли бюст Абая Кунанбаева.

* Для систематического изучения творчества поэта в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева была создана Академия Абая.