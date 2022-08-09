Корпоративные соревнования «ПетроКазахстан Ойл Продактс» наращивают масштаб

Нефтяники за здоровый образ жизни. Коллектив ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» впервые провел соревнования по спортивным командно-коммуникационным видам спорта.

Проект, который стартовал 24 июля, завершился спустя 10 дней. Какие изменения в этот раз внесла компания занимавшаяся организацией подобных спортивных мероприятий?

10 дней сотрудники компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс» соревновались в командных коммуникационных играх. Они состязались в боулинге, стрельбе из лука, настольном теннисе и армрестлинге. Такие соревнования среди нефтяников прошли впервые. Но, как говорят специалисты, это не обычная спартакиада, здесь есть своя фишка.

«До этого у нас были только спортивные игры — футбол, баскетбол, волейбол. А вот такие, командные, коммуникационные игры проходят впервые. Я думаю, что это хорошие состязания для того, чтобы поднять здоровье и дух нашего коллектива, укрепить сплоченность и поближе познакомиться друг с другом», — делится впечатлениями Жумабек Адырбеков, заместитель директора товарно-сырьевого цеха компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Этот этап длился 4 часа. 14 команд ответили на специально подготовленные интеллектуальные вопросы. Судьи оценивали ответ каждой группы, а в конце подвели итоги.

По итогам конкурса победительницей стала команда «Dream Team». Капитан Талгат Каирбеков отметил, что не просто стать лучшим из двухсот участников. Он вместе со своей командой потратил год на подготовку, чтобы выиграть главный приз в этих соревнованиях.

«Думаю, что игры прошли очень хорошо, мощно. С таким размахом, сразу по 15 видам спорта, так проводятся впервые. В играх участвовало много заводчан. Есть и женщины, и мужчины, такого ещё не было никогда. У нас на заводе спорту уделяется большое значение. Готовимся целый год. Обычно, 3 раза в неделю. Без подготовки первое место никогда не возьмешь», — делится секретом успеха Талгат Каирбеков, капитан команды-победительницы.

Спартакиада отличается не только новыми видами игр, но и составом команд. В каждой группе по 2 женщины. Айдана Тлеулескызы в компании работает 5 лет. Девушка отмечает, этот проект произвел на коллектив компании особое впечатление.

«В каждой команде участвовало по две девушки. Всего было 14 команд. Мы все работали слажено. И здесь нашли себе новых друзей. Соревнования организованы на очень высоком уровне. Благодаря им мы лучше узнали друг друга», — рассказала Айдана Тлеулескызы, участница команды «Туран».

В конце вечера первая тройка, выступившая с отличием, получила денежные призы, а командам-участницам были вручены специальные дипломы и ценные подарки. Заводчане остались довольны организацией игр. Проводить такие спортивные состязания на предприятии уже стало традицией. Этот проект будет продолжен.