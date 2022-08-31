Марихуану в стиральной машине хранил житель Туркестанской области

Житель Туркестанской области задержан с поличным. При себе у мужчины обнаружили кусты конопли и марихуану, аккуратно спрятанную в стиральной машине.

В ходе профилактического мероприятия «Карасора-2022» стражи порядка выявляют такие факты, как хранение и сбыт различных наркотиков, а также незаконное обращение с наркотическими средствами.

Так, сотрудниками Жетысайского районного отдела полиции установили, что один из местных жителей хранит наркотики. При обыске в доме подозреваемого полицейские обнаружили несколько кустов конопли, а также внутри стиральной машины, которая находилась в сарае, изъяли бумажный сверток с наркотическим средством «марихуана».

Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.