Марихуану выращивал во дворе житель Кентау

Сотрудники полиции города Кентау задержали местного жителя по подозрению в выращивании наркосодержащих растений.

Так, в полицию поступила оперативная информация по наркопреступлению. Получив сообщение, стражи порядка приняли оперативные меры.

​Данный факт зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества».​

При обыске в доме подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли во дворе 2 куста, похожих на наркосодержащие растение.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. В результате, установлено, что наркосодержащие растение является «марихуаной».

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В настоящее время в отношении горожанина проводится досудебное расследование.