Международный турнир по волейболу среди ветеранов состоялся в Шымкенте

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, 12 мужских и 4 женских команд нашей республики.

Необычный турнир по волейболу прошел в третьем мегаполисе. Большая часть участников международного турнира-спортсмены-ветераны, кому за 60. И это не случайно. Мероприятие было приурочено к 70-летнему юбилею генерального директора ТОО «Водные ресурсы маркетинг» Анарбека Ормана при поддержке Управления физической культуры и спорта города Шымкент. Главная цель -доказать, что спортом может заниматься и старшее поколение.

Анарбек Орман, генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»:

«Уважаемые мастера спорта. Если серьезно относиться к спорту, то в развитых странах средний возраст жизни благодаря спорту не менее 80 лет. Чтобы достигнуть таких показателей, мы начиная с маленьких лет до преклонного возраста, должны заниматься спортом».

В соревнованиях по волейболу приняли участие мастера спорта из Кыргызстана, Узбекистана, и 12 мужских и 4 женских команд нашей республики. По словам Бахрома Юлдашева, участника из Узбекистана, турнир организован на очень высоком уровне.

Бахром Юлдашев, участник их Узбекистана:

«Сегодняшний турнир был очень зрелищным. Организаторы встретили нас хорошо. Мы рады, что такое большое мероприятие проходит в братской соседней стране. Игра также проходит в упорной борьбе. Видно, что у всей команды сильная подготовка. В целом, у ветеранов будут занятия спортом, мотивация для молодежи. Поэтому такие мероприятия часто организуются».

Игру начали команда «Жетысу» и команда юбиляра Анарбека Ормана ТОО «Водные ресурсы маркетинг». Первый этап турнира прошел очень напряженно.

Анарбек Орман, генеральный директор ТОО «Водные ресурсы маркетинг»:

«Игра проходит очень интересно. Невероятное стремление мастеров спорта к победе радует. Сейчас мы играли с командой из Талдыкоргана, бывшей Алматинской области. Было две игры, было очень интересно. Мы победили».

В финале определились сильнейшие команды. Первое место заняла команда «Атамекен агро» из г. Нур-Султана. Второе место у шымкентского ТОО «Водные ресурсы маркетинг», третье- заняла команда из Узбекистана.

На международном турнире соревновались не только мужские, но и женские команды. По итогам соревнования среди представительниц слабого пола первое место заняла команда из Ташкента. Волейболистки из Байконура — второе место, команда ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг » — выиграла бронзовую медаль.