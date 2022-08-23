Мужчину с наркотиками и пистолетом задержали в Шымкенте

Шымкентские полицейские задержали мужчину, в автомобиле которого было обнаружено холодное оружие и наркотические вещества, передает OTYRAR.

При несении службы на улице Тулеметова полицейские остановили автомобиль марки «ВАЗ-21014». Из Центра оперативного управления выдается предписание о проверке, и стражи порядка приступают к работе в соответствии с законом.

«При осмотре указанного автомобиля в коробке было обнаружен пистолет черного цвета и 1кастет. Кроме того, из правого кармана брюк гражданина были изъяты травяные порошки зеленого цвета, похожие на наркотические вещества, хранящиеся в пластиковом флаконе круглой формы», — сообщили в ДП Шымкента.

Автовладельца задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 287 УК РК.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.