На 132 улицах Шымкента установят освещение

В Шымкенте работы по освещению улиц продолжаются. В этом году планировалось охватить освещением 102 улицы, но возможности позволяют провести освещение еще на 30 улицах.

На одной из основных улиц микрорайона Достык проводят освещение. Приоритет отдан улицам, где есть школы и остановки. Победившие в конкурсе специалисты компании «АВМ билдинг» приступили к работе неделю назад. В ходе строительства был заложен фундамент для опор. сейчас ведутся работы по закреплению. Уже вечером, обещают подрядчики, светильники начнут освещать улицу.

«На прошлой неделе мы занимались подготовительной работой для установки опор.На этой неделе устанавливаем электрические опоры и проведем линии. Освещение улицы, протяженностью 1 км мы завершим уже к вечеру«, — говорит Жандос Каратай, мастер ТОО» АВМ Билдинг».

В Шымкенте из 747 улиц на сегодня освещены 324. По данным городского управления энергетики и развития инфраструктуры, до 2020 года освещалось всего 220 улиц, а это 30 процентов от общего количества улиц на территории города. Проблема решается с привлечением инвесторов в рамках ГЧП.

«По освещению мы провели конкурс. В рамках ГЧП выигравший конкурс инвестор ТОО «АВМ Билдинг» за три года проведет освещение 312 улиц. За 7 лет мы вернем инвестору потраченные деньги», — говорит Шайхислам Кемелхан, главный специалист управления энергетики и развития инфрастурктуры г. Шымкента.

В текущем году на территории города проведены работы на 40 улицах, на 16 освещение уже подключили. На диспетчерскую службу города возложена координация работ осветительных приборов и ремонт неисправностей. Через ящики управления, установленные на освещенных улицах, в систему поступает вся информация. Сотрудники предприятия работают круглосуточно.

«Ночью никаких отключений и аварий не было. При отключении светильников, любых неисправностей мы направляем аварийные бригады. На мониторе нам видно как работают осветительные приборы», — говорит Бакдаулет Таскынбай, диспетчер центральной диспетчерской службы г. Шымкента.

Диспетчерская служба, запущенная в мае в рамках проекта «Умный город», позволила предотвратить аварийные ситуации, во время устранять неисправности. В этом году вместо запланированных 102 улиц в Шымкенте будут освещены 132.

Шынар Оразова