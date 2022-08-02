Новые технологии системы водоснабжения внедряет ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг»

Специалисты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» отчитались о работе по услугам подачи воды и отвода сточных вод за шесть месяцев этого года. На отчётное собрание присутствовали домкомы, представители общественности и субъектов естественных монополий.

ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» уже четверть века работает на рынке услуг в рамках государственно-частного партнёрства. Компания обеспечивает водой жителей Шымкента, а также нескольких населённых пунктов Сайрамского района. Общая численность потребителей — свыше миллиона человек. Кроме того, предприятие оказывает услуги по водоотведению с полной очисткой сточных вод.

«Наше предприятие работает рентабельно. Ежегодная начисляемая сумма налога за счёт оказываемых услуг составляет в пределах 15 процентов годового дохода. С момента образования компании по 2021 год, по всем видам налогов, начислено свыше 12 миллиардов 400 миллионов тенге. Начиная с 2009 года предприятие подписало с Европейским банком реконструкции и развития инвестиционный договор на общую сумму 15 миллиардов 400 миллионов тенге. На сегодня уже возвращено 13 с половиной миллиардов тенге», — рассказал присутствующим заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» Жанатбек Турдалиев.

Результаты работ по развитию водоснабжения отметили и домкомы, присутствовавшие на отчётном собрании. Софья Галиуллина уже семь лет занимает должность домкома дома №73 А, расположенного по улице Верещагина, и считает, что водники со своей работой справляются.

«Я считаю, что с работой Водоканал справляется и если мы предъявляем какие-нибудь претензии. Если у нас какие-то вопросы, мы приходим конкретно сюда и решаем с нашим инженером или контролёром. Я считаю, работа поставлена правильно в течение всех лет», — говорит домком.

«Работу Водоканала оцениваю на 4 с плюсом, почему с плюсом, потому что можно работать лучше. Всегда ведь есть резервы лучше работать, а в целом я работой удовлетворена. Работники Водоканала всегда стремятся решить вопросы своевременно, оперативно, так можно сказать, стоимость услуг устраивает. В этом году они снизили тарифы и это очень хорошо», — поддерживает коллегу Ляззат Тулгаева, домком дома №11, 18 микрорайона.

В первом полугодии 2022 года на развитие водоснабжения и отчистку вод так же были отчислены крупные средства общей численностью 677 миллионов 500 тысяч тенге. Половина из них привлечены на ремонт и замену изношенных водопроводных и канализационных сетей. 45 миллионов тенге направлены на приобретение приборов учёта воды с дистанционной системой передачи данных.