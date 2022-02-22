Как будут контролировать таможню Казахстана

В правительстве страны рассмотрели вопрос по улучшению работы таможенного администрирования.

О принятии системных мер в этом направлении доложил министр финансов Казахстана. Главная проблема — неправильное декларирование и занижение стоимости при импорте товаров, а также разные данные таможенной статистики между Казахстаном и Китаем составляют 5 и 7 млрд. долларов.

В целях защиты экономики страны, проводятся налоговые проверки в отношении тех, кто осуществляет перевозки товаров из Киргизии. Проверка показала, нарушения подтверждаются более чем в 90% случаев.

С этого года проверено 538 автотранспортных средств, из которых по 506 выявлен незаявленный китайский товар.

«На недавней встрече с коллегами из Кыргызстана и России в городе Алматы достигнута договоренность вести контроль путем обмена электронными счет-фактурами и накладными на товары. Таким образом, возникшие в начале текущего года на границе с КНР проблемы, планомерно решаются«, — сказал Ерлан Жамаубаев, министр финансов РК.

Премьер страны поручил, как можно быстрее внедрить цифровизированную работу на таможне. Сейчас идет работа по реализации информационных систем АСТАНА-1 и Е-окно.

«Сегодня 100% таможенных деклараций представляются дистанционно. Выпущено свыше 4 млн таможенных деклараций, из которых 82% – автоматически за 1 минуту. Время выдачи документов сокращено в 2 раза. Теперь при таможенной очистке их можно получать дистанционно»,— Ерлан Жамаубаев, министр финансов РК.

К слову, что касается ввоза китайских товаров со стран ЕАЭС, сейчас с кыргызской стороной ведутся переговоры по обмену данными законности ввозимых в Казахстан товаров.

Планируется расширить список товаров, ввозимых с Кыргызстана и России. Теперь, будут усилены требования к экономическим операторам. Это позволит включать в список только добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.