Предпринимателей приглашают на бизнес-практикум «Умный экспорт 2.0»

Единый оператор государственных мер поддержки экспортеров – АО «QazTrade» BCPD Ltd

В качестве участников приглашаются экспортёры любого уровня, представители крупного, среднего или малого бизнеса, отраслевые ассоциации и бизнес-сообщества, а также все заинтересованные лица, желающие получить новые навыки и знания в сфере экспорта.

Бизнес практикум состоит из 3 уровней: начинающий, средний и продвинутый уровни. В конце июня 140 участников уже успели поучаствовать на семинарах для начинающих экспортеров. Для данного уровня были предложены вебинары, включающие в себя подготовку и реализации стратегий к переговорам на рынке B2B, возможности внедрения подходов ESG, источники полезной информации для экспортеров, условия поставки Incoterms и экспортный контракт. В г. Алматы прошел семинар по процедурам подготовки к экспорту, нетарифному регулированию и заполнению таможенной декларации.

Большинство оставленных отзывов были положительными, некоторые участники подчеркнули наличие множества практических примеров и рекомендаций.

С 1 по 5 августа пройдут семинары для среднего уровня. В этом году для экспортеров среднего уровня были подготовлены 3 онлайн и 3 выездных семинара. 1 августа участники смогут узнать о том, как попасть в реестр импортеров зарубежных стран по животноводческой продукции от Азамата Забекова, а 2 августа Бахтияр Садабаев расскажет о новых реалиях транспортно-логистических маршрутов для экспортеров Казахстана.

И, наконец, 3 августа пройдет семинар на тему “Техническое регулирование стран-импортеров” от Болата Абайулы. 3 выездных семинара пройдут в городе Шымкент 4 и 5 августа. 4 августа Шувра Чакраборти расскажет о возможностях для казахстанского экспорта в страны Персидского Залива.

5 августа Молдагали Берик поделится информацией о требованиях к зарубежным поставщикам сферы ритейла, а Даур Чигимбаев проведет семинар на тему “Источники полезной информации для экспортеров”, который пройдет на казахском языке.

Также в октябре пройдут семинары для продвинутого уровня, информация будет представлена позже.

Для участия в семинарах среднего уровня необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://www.smartexport2022.qaztrade.org.kz/page28190042.html