Обещала квартиру в новостроящихся многоэтажках

Полицейские задержали мошенницу, выманившую деньги у местных жителей.

В Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратились двое местных жителей. По словам мужчины, некая знакомая пообещала, что поможет получить двухкомнатную квартиру в новостроящихся многоэтажках, выманила деньги в сумме 400 000 тенге и не вернула.

Другая потерпевшая в своем заявлении показала, что мошенница получила от нее 500 000 тенге, обещая, помочь приобрести дом в Шымкенте.

Данные факты полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Как только поступило сообщение, стражи порядка сразу же приступили к необходимым мероприятиям, направленные на задержание подозреваемой в совершении мошенничества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую, которой оказалась местная жительница.

Установлено, что подозреваемая, даже спустя несколько лет, так и не выполнила обещанного. Деньги, которые аферистка получила от потерпевших, потратила на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемая арестована, в отношении нее проводится до судебное расследование.