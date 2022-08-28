В Шымкенте открыли современную ангиографическую операционную

В преддверии Дня Конституции на базе Городской клинической больницы №1 открылся современный кабинет ангиографической хирургии.

С помощью этой новейшей ангиографической системы, стоимость которой составляет около 1 млрд тенге шымкентские врачи смогут проводить диагностику и лечение острых нарушений мозгового кровообращения.

Точное изображение дает детальную картину происходящих процессов кроме того, можно провести компьютерную томографию в ходе самой операции. Установка высококачественных камер в операционной дает возможность проводить онлайн мастер-классы с участием отечественных и зарубежных специалистов.

Еркин Медетов руководитель нейроинсультной службы городской клинической больницы №1:

«Была создана идея и с помощью акимата города, городского управления здравоохранения и руководства данной клиники была осуществлена и сегодня производится открытие нейрохирургического блока. Нейрохирургический блок подразумевает две операционные: одна для проведения высокотехнологичных интервенционных, малоинвазивных операций. Данный аппарат предназначен для того, чтобы проводить операции не вскрывая череп. То есть, операция проводится на сосудах головного мозга, через пункционное отверстие, через бедренную артерию и оперируют сосуды головного мозга. Вторая операционная предназначена для открытых операций, где будут проводиться различные высокотехнологичные нейрохирургические операции, которые ранее в городе не проводились».

В торжественной церемонии открытия современного нейрохирургического блока участвовал Аким Шымкента Мурат Айтенов. Он отметил, что система здравоохранения в городе развивается, а медицинские учреждения третьего мегаполиса обеспечены современным, высокотехнологичным оборудованием.

По словам казахстанского врача-нейрохирурга Серика Акшолакова для проведения успешных нейрохирургических операций необходимо оснащать клиники современным оборудованием, благодаря этому врачи смогут оказывать более профессиональную медицинскую помощь.

«Современное оборудование играет важную роль в медицине. И сегодня в преддверии праздника в городской клинической больнице проходит очень важное событие для нашего города. Благодаря, современной ангиографической операционной жители нашего города смогут получать профессиональную помощь, такое оборудование необходимо в нейрохирургии и кардиохирургии»,—говорит Серик Акшолаков врач- нейрохирург, доктор медицинских наук.

За три года в Шымкенте на укрепление материально-технической базы медицинских организаций было направлено почти 14 млрд тенге, обеспеченность учреждений современным оборудованием доведена до 79,2%. Ангиографические аппараты установлены в трех лечебных учреждениях города. Это позволило заметно повысить доступность высокоспециализированной медицинской помощи населению.