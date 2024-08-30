Заслуженные награды в День Конституции получили жители Енбекшинского района

Ко Дню Конституции акимат Енбекшинского района Шымкента наградил активистов, которые внесли значительный вклад в развитие региона. В честь праздника прошел концерт с участием артистов областной филармонии.

Праздничное мероприятие, приуроченное к Дню Конституции, началось с исполнения государственного гимна. Организаторами торжества выступил акимат Енбекшинского района. Жители самого густонаселенного района Шымкента наслаждались выступлениями артистов областной филармонии.

На мероприятии были отмечены девять жителей района, внесших свой вклад в благоустройство и развитие Енбекшинского района. Особое внимание было уделено Алимжану Досметову, жителю жилого массива Жыланбузган. Аксакал на протяжении десяти лет неустанно трудится на благо своего района и готов продолжать общественно полезную деятельность до конца жизни.

Алимжан Досметов, бий жилого массива Жыланбузган: «Я работаю бием с 2014 года, уже прошло 10 лет. В нашем массиве проживают представители разных национальностей и мы все живем в единстве. Всю работу по благоустройству мы стараемся выполнять сообща. Мы, как одна большая семья».

На мероприятие были также приглашены предприниматели, которые оказали помощь пострадавшим от наводнения в западных регионах страны. Ответственные специалисты передали жителям поздравления с Днем Конституции.

Досалы Амангельдиев, заместитель акима Енбекшинского района:

«День Конституции — главный праздник нашей страны. Сегодня мы пригласили активных жителей, представителей профсоюзных организаций и многодетных матерей. В преддверии праздника мы желаем жителям Шымкента счастья, благополучия, успехов в работе и солидарности. С праздником!»

Праздничные мероприятия в честь Дня Конституции продолжаются. Завтра во дворце «Туркестан» состоится главный праздничный концерт.