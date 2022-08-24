Караван сельхозпродукции из Туркестанской области отправился в столицу

Из Туркестанской области в Нур-Султан отправился караван с продуктами. Как говорят фермеры, товар экологически чистый и выращен с душой.
Фуры с арбузами, дынями, сливами, помидорами и многим другим сейчас по пути на север Казахстана.
В этом караване с продуктами все просчитано, продукты доставят в столицу в целости и сохранности. Водитель фуры Мамыржан Алимбаев везет дыни и арбузы из Арыси. Мужчина уверен, что товар довезет вовремя. За несколько лет Мамыржан наработал в Нур-Султане постоянных клиентов.
«Я везу товар из Арыси, мы так работаем не один год. На ярмарке уже интересуются, когда мы приедем«, — говорит Мамыржан Алимбаев, фермер
Производители продавать продукты будут напрямую, без посредников, по цене на 10-15 процентов ниже рыночной.
СНХ —
«Только из Сайрамского района на ярмарку в Нур-Султан отправили пять фур: это 20 видов разных овощей, есть и фрукты. Везём и молочную продукцию», — говорит Ерболат Серикбаев, представитель акимата Сайрамского района.
Туркестанская область одной из первых проведёт сельскохозяйственную ярмарку в столице. Обеспечив свой регион овощами, оставшуюся продукцию планируют отправлять в другие области страны.
Шуддин Саидов