Караван сельхозпродукции из Туркестанской области отправился в столицу

Из Туркестанской области в Нур-Султан отправился караван с продуктами. Как говорят фермеры, товар экологически чистый и выращен с душой.

Фуры с арбузами, дынями, сливами, помидорами и многим другим сейчас по пути на север Казахстана.

В этом караване с продуктами все просчитано, продукты доставят в столицу в целости и сохранности. Водитель фуры Мамыржан Алимбаев везет дыни и арбузы из Арыси. Мужчина уверен, что товар довезет вовремя. За несколько лет Мамыржан наработал в Нур-Султане постоянных клиентов.

«Я везу товар из Арыси, мы так работаем не один год. На ярмарке уже интересуются, когда мы приедем«, — говорит Мамыржан Алимбаев, фермер

Производители продавать продукты будут напрямую, без посредников, по цене на 10-15 процентов ниже рыночной.

СНХ —

«Только из Сайрамского района на ярмарку в Нур-Султан отправили пять фур: это 20 видов разных овощей, есть и фрукты. Везём и молочную продукцию», — говорит Ерболат Серикбаев, представитель акимата Сайрамского района.

Туркестанская область одной из первых проведёт сельскохозяйственную ярмарку в столице. Обеспечив свой регион овощами, оставшуюся продукцию планируют отправлять в другие области страны.

Шуддин Саидов