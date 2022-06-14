Популярную водку искусно подделывали в Шымкенте

В Шымкенте действовал подпольный цех по разливу суррогатного алкоголя, с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает OTYRAR.

Хозяин цеха разливал высокоградусные напитки трех видов. Об этом рассказали в агентстве по финмониторингу. К продаже успели подготовить три тысячи бутылок суррогата. Продукция сомнительного качества должна была попасть в торговые сети города.

Также, обнаружены и изъяты: 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок.

«Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция «Родная степь», «Русская на бруньках», «Тау эксклюзив» в общем количестве почти 3000 бутылок. Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению», — рассказал Алибек Абдилов, официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК.

Вину подсудимого доказали, он должен оплатить штраф в размере 1 531 500 тенге.