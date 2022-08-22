Потерявшую сознание женщину спасли пожарные

У молодой женщины внезапно случился приступ эпилепсии и она потеряла сознание. На помощь подоспели пожарные.

Шымкентские пожарные спасли молодую женщину, у которой случился приступ эпилепсии. Инцидент произошел в Каратауском районе 21 августа вечером.

Возвращаясь с очередного вызова по тушению огня, пожарные заметили лежащую на дороге женщину. Она была без сознания. Как оказалось позже, у нее случился приступ эпилепсии. К счастью, первую медицинскую помощь успели оказать вовремя.

«Первую медицинскую помощь оказал пожарный специализированной пожарной части # 1 со своими коллегами-младший сержант гражданской защиты Татыбаев Нурсултан Ералыулы. Гражданку передали в службу скорой помощи, которая прибыла на место происшествия», — сообщили в пресс-службе ДЧС.