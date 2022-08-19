Прошла встреча с налогоплательщиками Аль-Фарабийского района

Цель встречи — разъяснить физическим и юридическим лицам новеллы Налогового кодекса РК и изменения некоторых статьей.

Индивидуальные предприниматели, представители компании, в целом налогоплательщики получили возможность получить ответы на вопросы, касающиеся уплаты налогов, применения контрольно-кассовых аппаратов.

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району организовало такую встречу не случайно. Как отметил руководитель управления, до сих пор существуют сложности с уплатой налогов, подачей деклараций, использованием контрольно-кассовых аппаратов. Бакдаулет Ашенов, руководитель управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Основные вопросы, по контрольно-кассовым аппаратам. 3-х составная интеграционная система очень удобна для налогоплательщиков. В Налоговый кодекс внесены изменения и дополнения. Соответственно, всем предпринимателям, применяющим ККМ, модели которых включены в государственный реестр, в срок до 15 сентября 2022 года необходимо перепрограммировать все свои функционирующие контрольно-кассовые машины. Согласно Налоговому кодексу, прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передача в налоговые органы производятся оператором фискальных данных» .

В ходе встречи руководители отделов управления рассказали об облагаемом импорте-подлежащему декларированию в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и РК , ответили на вопросы об обязанностях физических и юридических лиц. Знание Налогового кодекса поможет предпринимателям в их деятельности уверена участница встречи Рано Юлдашева.

Рано Юлдашева, представитель компании:

«Такие встречи очень полезны, сейчас все претерпевает изменения и внедряется много новшеств. Информацию, необходимую для ведения бизнеса, разъяснили руководители отделов управления. На каждый возникший у нас вопрос мы получили исчерпывающий ответ».

В ходе встречи специалисты рассказали о Е-Salyq Азамат и Е- Salyq бизнес. Эти системы позволяют налогоплательщикам оплачивать земельные , имущественные и транспортные налоги не выходя из дома или офисов. Своевременная уплата обязательных платежей это гарантия стабильных поступлений в бюджет.