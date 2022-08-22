Семинар-тренинг для гидов проходит в Шымкенте

О важности профессии гида говорили на семинаре-тренинге для гидов экскурсоводов. Он пройдёт в Шымкенте в течение 5 дней, передает OTYRAR.

За это время гиды смогут повысить свою квалификацию, обучиться преподносить информацию грамотно, общаться с людьми и проводить экскурсии.

Не знают технику безопасности и преподносят легенды, как исторические факты. О том, как важно гидам быть разносторонне образованными, говорили сегодня на семинаре тренинге для гидов экскурсоводов. Его организовал туристский информационный центр Visit Shymkent. Цель — повысить профессионализм гидов экскурсоводов.

«Некоторые гиды легенды предают как исторические факты, и люди думают что такое происходило в истории. Я считаю это беда. Гид должен знать технику безопасности, диалоги, психологию», — говорит Михаил Декань, житель г.Шымкента.

Специалисты рассказывают экскурсоводам о новых методах в отрасли, практике других стран и основных качествах гидов. Ведь гид должен обладать знаниями истории мест, куда ведёт группы, обучен технике безопасности, знать особенности общения с разными типами людей, быть отменным психологом и многое другое. Шымкент богат туристическими объектами. А гиды-экскурсоводы являются лицом мегаполиса. В Шымкенте около 80 гидов-экскурсоводов.

«В нашей сфере говорят, гид — это лицо страны. По гиду оценивают какая страна, по его образованию оценивают к чему стремятся люди этой страны. От гида требуется очень много», — говорит Наргиз Саломова, председатель ассоциации гидов Республики Узбекистан.

Только за первые три месяца этого года Шымкент посетило 97 501 туристов. Летом поток туристов увеличивается в разы. Сделать мегаполис ещё привлекательнее для туристов можно совершенствуя работу гидов. Семинар-тренинг продлится 5 дней. А участники получат сертификаты о повышении квалификации. Далее участники тренинга смогут обучать других гидов.