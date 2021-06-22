Сегодня участников первого в стране проекта «Otbasy Travel» встретил туристический информационный центр «Visit Shymkent».

В начале июня в Шымкент прибыли 4 семейные экспедиции из Западно-Казахстанской области. Это Рахмановы, Текебаевы, Ерсаевы, Хамзы.

Цель 30-дневной семейной поездки — посетить исторические места и заповедники страны республиканского уровня, национальные парки и ознакомить подрастающее поколение.

Согласно плану, дорожные путешественники проедут в общей сложности 15 тысяч километров по 13 областям Казахстана, а также по городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

В составе группы руководитель информационного агентства «Жайык Пресс» Нурлыбек Рахманов отметил, что инициатива способствует формированию у детей познавательного мнения о родном крае.

— Мы планировали эту поездку зимой. Решили совместить летний отпуск с семейными друзьями, показать детям богатую историю нашей страны. В ходе путешествия ребята увидели Казахстан в новом свете. В последние дни нашего визита мы посетили город Шымкент и Туркестанскую область. Сегодня мы побываем в вашем городе и отправимся дальше в пещеру Акмешит, — сказал Нурлыбек Нурланович.

«Родина начинается с семьи. Семейное путешествие начинается с Родины. Под тем же девизом туристический информационный центр «Visit Shymkent» вручил национальные подарки членам семьи, проявившим особую инициативу в продвижении внутреннего туризма, и предоставил обширную информацию о туристических объектах Шымкента. Теперь участники проекта «Отбасы Трэвел» планируют посетить Туркестанскую и Кызылординскую области и вернуться в Уральск.