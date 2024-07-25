В Шымкенте мужчину подозревают в похищении и изнасиловании девушки. По предварительной информации, он похитил 20-летнюю девушку, а затем изнасиловал, потому что та отказалась выходить за него замуж.

Как написала на своей странице «НеМолчи.kz» общественница Дина Тансари, после произошедшего родственники мужчины сообщили родителям девушки, что теперь она будет его женой и семья якобы согласилась. С беззаконием не стала мириться подруга потерпевшей и обратилась в полицию с заявлением.

«Сообщаем, что все причастные к данному факту лица доставлены в полицию. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего» , — рассказали пресс-служба ДП г. Шымкента.