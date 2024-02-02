Притворился курьером: подробности похищения девушки в Шымкенте

Похитившего практикантку медучреждения парня арестовали в Шымкенте, передает OTYRAR.

Молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем мнение потенциальной невесты его не интересовало.

Парень приехал в Шымкент. Рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику.

В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. На задержание Toyota Alphard с похищенной горожанкой задействовали оперативников Туранского РУП, были направлены ориентировки в соседние регионы.

В результате принятых мер автомобиль задержали в течение полусуток на трассе Алматы-Самара недалеко от поселка Жалагаш.

Пресс-служба ДП Шымкента заявили, что горе-жених водворен в следственный изолятор. Сейчас проводится расследование.