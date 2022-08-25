Шымкент готов к отопительному сезону

Главный коммунальщик Шымкента Боранбай Булатбеков, рассказал о том, как готовится мегаполис к зиме.

По имеющейся информации проблем зимой быть не должно, говорит Булатбеков. Уже идут к завершению работы по проверке всех коммунальных сетей, как таковых недочетов нет.

«Мы почти на 90 процентов готовы к отопительному сезону, остались небольшие проверки, специалисты на местах отрабатывают«, — сказал Боранбай Булатбеков, руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента.

При этом в городе полным ходом ведется подключение населенных пунктов к голубому топливу, электричеству и уже практически решена проблема подачи питьевой воды. В городе остался только один населенный пункт, куда воду привозят.

«Проблема в населенном пункте Курсай сейчас решается, уже на следующий год проблем с водой не будет. Что касается голубого топлива, после подключения АГРС -3 напряжение автоматически спало, теперь город может без проблем снабжать город газом природным. С электричеством проблема решается, есть сроки, и мы планируем в них уложиться как можно раньше. У нас сейчас 80 процентов населения получает электричество от государства, а остальные 20 частники, но и этот вопрос решается, дело во времени«, — сказал Боранбай Булатбеков, руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента.

В акимате призывают людей, при какой-либо аварии либо, если появятся вопросы, обращаться по номеру 109.