Шымкентцев осудили за реализацию нефтепродуктов в особо крупном размере

Не дали уйти от ответственности двум лицам незаконно реализовавшим нефтепродукты в особо крупном размере.

Органом уголовного преследования жители Шымкента обвинялись в транспортировке и реализации нефтепродукта мазута в особо крупном размере без документов, подтверждающих законность их происхождения, а в последующем реализовали его субъектам предпринимательства.

Ранее Абайский районный суд признал подсудимых невиновными и вынес им оправдательный приговор. Однако позже виновных лиц удалось привлечь к ответственности.

«09.08.2022г. суд апелляционной инстанции на основании апелляционного ходатайства прокуратуры города отменил оправдательный приговор и приговорил вышеуказанных граждан к лишению свободы на 2 года, 8 месяцев каждому по отдельности. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе ппрокуратуры г. Шымкента.