Полицейские выявили 6 фактов незаконной реализации нефтепродуктов

Полицейские Туркестанской области выявили 6 фактов незаконной реализации нефтепродуктов.

В одном из поселков местная жительница занималась незаконной реализацией горюче-смазочных материалов. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у женщины со склада магазина около 500 литров бензина, разлитого в различных ёмкости и резиновый шланг.

А в Сарыагашском районе на заброшенной АЗС полицейские выявили факт незаконного хранения и реализации нефтепродуктов без соответствующих документов. У жителя района оперативники изъяли цистерну с пятью тоннами дизельного топлива.

«Ещё по одному факту незаконной реализации горюче-смазочных материалов сотрудники полиции выявили в Созакском, Тулькубасском, Келесском, Казыгурстком районах Туркестанской области. Всего за время ОПМ «Отын-Энергетика» полицейскими зарегистрировано в ЕРДР 6 фактов по ст.197 ч.1 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения». Из незаконного оборота изъято около 7 тонн горюче-смазочных материалов. В настоящее время по всем выявленным фактам проводится досудебное расследование», — рассказали в полиции Туркестанской области.