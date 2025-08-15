15 лет за контрабанду бензина: чем закончилась громкая история?

В Туркестане осуждена группа лиц, организовавшая незаконную переправку бензина в Узбекистан. По данным следствия, они проложили подземный трубопровод из двора частного дома в приграничной зоне, через который сбывали топливо соседнему государству. В схему были вовлечены и граждане Узбекистана. Подсудимые отрицали свою вину, однако суд назначил им наказание — от 13 до 15 лет лишения свободы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области признал пятерых обвиняемых виновными в участии в транснациональной организованной преступной группе и незаконной торговле нефтепродуктами в особо крупном размере.

«По совокупности преступлений один из подсудимых приговорён к 15 годам лишения свободы, четверо — к 13. В ходе обысков изъяты 16 тысяч литров бензина АИ-92, 3 миллиона тенге, а также грузовые автомобили марки “ЗИЛ” и “ГАЗ”, которые конфискованы в доход государства», — сообщили в пресс-службе Туркестанского облсуда.

Следствие установило, что с августа по декабрь 2024 года осуждённые проложили 375-метровый подземный трубопровод, начавшийся во дворе дома в селе Саркырама Сарыагашского района и выходивший уже на территорию Узбекистана. Через него они переправили свыше 420 тысяч тонн бензина АИ-92. Нелегальный доход составил более 112 миллионов тенге.

«Организатор группы, стремясь получить незаконную прибыль, вступил в сговор со своим знакомым — гражданином Узбекистана. В состав группировки вошли ещё четверо подсудимых и несколько неустановленных лиц. Между ними были распределены роли, деятельность носила системный характер», отметили в пресс-службе Туркестанского облсуда.

Осуждённые вину не признали и настаивали на оправдательном приговоре. Однако суд признал их виновными. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.