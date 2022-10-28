В Туркестанской области выявили 6 фактов незаконной реализации нефтепродуктов

​Из незаконного оборота изъято около 7 тонн горюче-смазочных материалов.

В соответствии с указанием МВД РК в период с 24 по 26 октября текущего года Управлением по противодействию организованной преступностью полиции Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Отын-Энергетика». Его основной целью является предупреждение, выявление и пресечение преступлений в топливно-энергетической сфере.

К примеру, в ходе совместных отработок сотрудники УБОП ДП Туркестанской области в одном из поселков установили местную жительницу, которая занималась незаконной реализацией горюче-смазочных материалов.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у женщины со склада магазина около 500 литров бензина, разлитого в различных ёмкости, и резиновый шланг.

​В Сарыагашском районе на заброшенной АЗС полицейские выявили факт незаконного хранения и реализации нефтепродуктов без соответствующих документов. У жителя района оперативники изъяли цистерну с 5 тоннами дизельного топлива. Мужчину доставили в Сарыагашский РОП для дальнейшего разбирательства.

​Ещё по одному факту незаконной реализации горюче-смазочных материалов сотрудники полиции выявили в Созакском, Тулькубасском и Келесском, Казыгурстком районах Туркестанской области.

​Всего за время ОПМ «Отын-Энергетика» полицейскими зарегистрировано в ЕРДР 6 фактов по ст. 197 ч.1 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения». Из незаконного оборота изъято около 7 тонн горюче-смазочных материалов.

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В настоящее время по всем выявленным фактам проводится досудебное расследование. Подобные мероприятия стражами порядка будут проводится и в дальнейшем.