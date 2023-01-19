В Шымкенте единственная ТЭЦ частично перешла на мазут

Произошло это из-за ограничения объёма газа. Вначале месяца компания «КазТрансГаз Аймак» предупредила о нестабильной поставки товарного газа от основных производителей, а также о продолжающихся ремонтных работах на Оренбургском ГПЗ, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

И согласно официальному письму, сложилась сложная ситуация с ресурсами газа на внутреннем рынке. Шымкентской ТЭЦ пришлось дважды ограничивать объём используемого газа и частично переходить на мазут, предназначенный для аварийных случаев. Когда будет снят запрет на ограничение, пока неизвестно. ТЭЦ уже обратилась в акимат за поддержкой, так как мазут, который сейчас используют, не указан в тарифе. Предприятие несёт убытки. На сегодняшний день это 320 миллионов тенге.

«До ограничения получали 57 тысяч кубов в час, они нас с 10 по 14 ограничили на 49 тысяч кубов в час, с 14 числа на 39 тысяч кубов в час ограничили. Мы сейчас в убытке. Мы сжигаем сейчас, которое нигде не учтено«, — говорит Кайрош Онгарбаев, генеральный директор АО «3-Энергоорталык».