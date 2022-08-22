Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе

Август подарит казахстанцам дополнительные «длинные» выходные на День Конституции РК, который отмечается 30 августа.

В текущем году 30 августа выпадает на вторник. В августе утвержден перенос субботы, 27 на понедельник, 29. Это сделано с целью «длинных» выходных с 28 по 30 августа (3 дня). Таким образом, 27 августа (суббота) – рабочий день, 28, 29 и 30 августа (с воскресенья до вторника) – выходные и праздничные, 31 августа (среда) – снова выходим на работу.

Такой перенос и порядок дней отдыха применяется при «пятидневке». Так как при «шестидневке» суббота – рабочий день, перенос не производится. При шестидневке отдыхаем только 28 (воскресенье) и 30 (праздник). 27 (суббота), 29 (понедельник) – рабочие дни.