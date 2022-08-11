Свыше 26 тысяч нарушителей ПДД выявили за 19 дней в Туркестанской области

Полиция Туркестанской области подвела итоги проводится оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

В период с 19 июля по 18 августа на дорогах зарегистрировали 26504 нарушения ПДД, из них 657, совершили водители общественного транспорта, 108 фактов вождения в нетрезвом состоянии.

Кроме того, на дорогах области стражи порядка выявили 62 факта выезда на встречную полосу, 1038 — превышение скорости, 238 — проезда на запрещающий сигнал светофора, 788 нарушений правил маневрирования и 148 случаев создания аварийных ситуаций.

Также 5364 водителя привлекли к ответственности за непристегивание ремней безопасности, 2259 нарушителей за использование мобильных телефонов при управлении и 19 автолюбителей за использование поддельных номеров.

Зарегистрировано 30 фактов незаконных перевозок пассажиров и 209 фактов незаконного переоборудования.

Основная цель ОПМ «Безопасная дорога»- предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий и повышение транспортной дисциплины среди водителей.