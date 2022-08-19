В 4 раза сократилось число получающих АСП в Шымкенте

В прошлом году в Шымкенте адресно-социальную помощь получали 36 тысяч человек, в этом году их количество сократилось до 8,5 тысячи.

Такую тенденцию эксперты связывают с увеличением числа предпринимателей среди горожан, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Как пишет издание, накануне городской центр занятости посетили депутаты Мажилиса Парламента. Они отметили хорошую работу по вовлечению людей в сферу занятости. Жители стали чаще заниматься личным домашним бизнесом. И получают уже ни АСП, а сдают документы на гранты или обучающие программы, чтобы дальше развивать собственное дело. Однако на сегодняшний день в официальном списке безработных в Шымкенте ещё числятся более 10 тысяч человек.

«На сегодняшний день это очень актуальный вопрос не только в отдельно взятом регионе, это в целом по Казахстану. И что мы увидели сегодня? В Шымкенте эта работа поставлена правильно. Например, даже можно привести одну статистику, в Шымкенте уменьшилось потребность в АСП», — говорит Берик Бекжанов, депутат Мажилиса Парламента РК.