В одном из микрорайонов Сарыагаша нет воды

В Сарыагаше целый микрорайон обходится без питьевой воды. Жители микрорайона Самал-3 жал уются на отсутствие чистой воды в течении 10 лет.

Чистую воду сельчане пьют лишь три раза в месяц. Но привозная вода не выдерживает жары и тухнет, уже через неделю. В результате маленькие дети стадают кишечными забеолеваниями и попадают в больницу

Жумабай Нурмаханбет живет в микрорайоне Самал-3 в Сарыагше уже 12 лет. За это время жильцы, вместо чистой воды, довольствуются сухими обещаниями чиновников. По словам сельчанина, он ежемесячно привозит воду не менее 3-х раз за 21 тыс. тенге т. Но из-за жаркого солнца, часть воды становится мутной и не пригодной к употреблению.

«Когда мы идем в гости, мы несём с собой не гостинцы и подарки а воду. Мы привозим её чтобы пить. Зимой мы собираем снег и топим его. Осенью собираем дождевую воду. Летом её покупаем и фильтруем дождевую воду. Так и живем» — рассказывает Жумабай Нурмаханбет, житель города Сарыагаша

Жители микрорайона, хоть и живут в городе, но уже более 10 лет пользуются водой что даёт природа.. Одни жители собирают воду в бочки и цистерны, другая часть населения установила в своих домах искусственные колодцы. В течение 5-6 лет акимат обещает обеспечить жителей микрорайона нормальной питьевой водой и заверяют, если в этом году проектная работа будет завершена, то в следующем году начнется строительство водовода.

«Если проект закончат в этом году то в следующем мы получим финансирование, будем выставлять на конкурс. А потом приступим к соответствующим строительным работам. На сегодняшний день более 1600 абонементов у нас в микрорайоне Самал пользуются привозной водой. Я поговорил с руководителем водоканала он пообещал в эти летние месяцы давать жителям воду как можно дешевле.» — объясняет ситуацию Мухит Досболов -аким города Сарыагаша

Аким города заявил, что если в следующем году выделят средства, то сразу начнут строительство. Но также отметил, что качественная вода будет подана примерно через два года. Конечно, жители были разочарованы таким ответом. Уже сегодня терпение сельчан на исходе.

Есть ещё одна проблема, которая беспокоит более 6000 семей микрорайона. По словам жителей, с наступлением темноты здесь начинает пахнуть зловонием. Так как на окраине города недалеко от микрорайона расположен мусорный полигон..

Жители микрорайона начинают задыхаться с дуновением северного ветра. Дворы жилых домов заполняет дым и мусор соседствующего полигона. Стоит отметить, что в соответствии с санитарными требованиями расстояние между населенным пунктом и мусорным полигоном должно составлять 7 км. А здесь и 2-х километров не выходит.

По словам Мухита Досболова, мусорный полигон площадью 9 гектаров только что перешел на баланс города. А до этого санитарное учреждение, которое сжигало мусор, было оштрафовано.

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«Раньше полигон был на балансе учреждения «Тазалык». В настоящее время санитарное учреждение прекратило работу. В понедельник вышло постановление акима Сарыагаш о зачислении свалки на баланс города Сарыагаш. То есть мы взяли его на свой баланс. Сейчас идет акт приема-передачи. В настоящее время назначен временный руководитель. Когда мы возьмем полигон на баланс города передадим его в доверительное управление или вызовем других подрядчиков и создадим масштабный проект» — рассказал Мухит Досболов аким города Сарыагаша

По словам мэра города, мусорным полигоном теперь занимается другое учреждение. Теперь здесь мусор не сжигают, а перерабатывают. Словом, местные власти вновь обещают нормализовать ситуацию в ближайшие дни.