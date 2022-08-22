В Шымкенте принимаются заявки на получение госгранта

Предприниматели южного мегаполиса могут претендовать на безвозвратный государственный грант в размере до 1 млн 225 200 тенге на развитие бизнеса. Прием заявок стартует ровно через неделю.
В Шымкенте с 29 августа начнется прием заявок на получение безвозвратных грантов в размере 400 МРП в рамках национального проекта на 2021-2025 годы.
Заявки принимаются онлайн через портал «Business.enbek.kz». Регистрация осуществляется посредством электронной цифровой подписи.
Средства государственного гранта-позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя стабильным доходом. Каждый участник может получить его только один раз.
Для подачи заявки:
— Регистрация на портале;
-пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
-скачать образец бизнес-плана, указанный на портале, заполнить его и внести на портал (самостоятельно создать бизнес-план);
-заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения.
Кто может претендовать на получение государственного гранта:
-зарегистрированные безработные;
-плательщики единого совокупного платежа, не достигшие 29 лет, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя менее 3 лет;
При этом претендент должен быть из одной из следующих социальных категорий:
-лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;
-кандасы;
-межрегиональные переселенцы
-получатели адресной социальной помощи, получатели пособия многодетным семьям и (или) его супругу (супруге) ;
-лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг / супруга);
-получатели пособия по потере кормильца;
— молодежь (до 29 лет).
Кроме того, претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» на срок не более 3 лет.
Заявки принимаются с 29 августа по 9 сентября(кроме субботы-воскресенья, т. е. 3-4 сентября).
По всем вопросам обращаться в центры занятости.