В Шымкенте принимаются заявки на получение госгранта

Предприниматели южного мегаполиса могут претендовать на безвозвратный государственный грант в размере до 1 млн 225 200 тенге на развитие бизнеса. Прием заявок стартует ровно через неделю.

В Шымкенте с 29 августа начнется прием заявок на получение безвозвратных грантов в размере 400 МРП в рамках национального проекта на 2021-2025 годы.

Заявки принимаются онлайн через портал «Business.enbek.kz». Регистрация осуществляется посредством электронной цифровой подписи.

Средства государственного гранта-позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя стабильным доходом. Каждый участник может получить его только один раз.

Для подачи заявки:

— Регистрация на портале;

-пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

-скачать образец бизнес-плана, указанный на портале, заполнить его и внести на портал (самостоятельно создать бизнес-план);

-заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения.

Кто может претендовать на получение государственного гранта:

-зарегистрированные безработные;

-плательщики единого совокупного платежа, не достигшие 29 лет, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя менее 3 лет;

При этом претендент должен быть из одной из следующих социальных категорий:

-лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду;

-кандасы;

-межрегиональные переселенцы

-получатели адресной социальной помощи, получатели пособия многодетным семьям и (или) его супругу (супруге) ;

-лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг / супруга);

-получатели пособия по потере кормильца;

— молодежь (до 29 лет).

Кроме того, претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» на срок не более 3 лет.

Заявки принимаются с 29 августа по 9 сентября(кроме субботы-воскресенья, т. е. 3-4 сентября).

По всем вопросам обращаться в центры занятости.