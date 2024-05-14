Шымкент — город возможностей: реализуй свой потенциал с помощью государства!

В Шымкенте на сегодняшний день официально зарегистрировано 13 323 безработных человека.

Уровень безработицы в городе составляет 4,9 процента.

Власти города предпринимают активные меры по снижению безработицы.

В 2024 году планируется привлечь к активным мерам занятости 30 207 человек.

Для этого реализуются три основных проекта:

1. Развитие навыков в зависимости от потребностей работодателя:

Безработные граждане по запросу работодателей проходят краткосрочное профессиональное обучение с последующим трудоустройством.

В течение трех месяцев обучения им выплачивается стипендия.

В этом году 1 110 безработным гражданам будут выданы направления на курсы переобучения.

После успешного завершения обучения работодатель обязан трудоустроить безработного гражданина на заявленное рабочее место сроком не менее 6 месяцев.

2. Создание субсидируемых рабочих мест:

В 2024 году планируется направить на субсидируемые рабочие места 7 454 человека.

На сегодняшний день уже выдано 4 490 направлений.

Субсидируемые рабочие места включают молодежную практику, первое рабочее место, контракт поколений, серебряный возраст, общественные работы, социальные рабочие места для граждан с ограниченными возможностями.

Зарплата участников программы выплачивается государством.

3. Поддержка предпринимательства:

В рамках проекта «Бастау Бизнес» в 2024 году предусмотрено обучение 3 750 человек.

На сегодняшний день 1 364 человека уже сформировали предпринимательские навыки в онлайн-формате.

426 лицам будет предоставлен безвозмездный грант в размере 400 МРП для поддержки предпринимательских инициатив.

Кроме того, планируется льготное кредитование на 273 года.

В настоящее время ведется работа по заключению договора между министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, министерством финансов Республики Казахстан и акиматом города Шымкента.

Реализация этих программ позволит снизить уровень безработицы в Шымкенте и поможет людям найти работу.

Информация предоставлена управлением занятости и социальной защиты города Шымкента.