Шымкент — город возможностей: реализуй свой потенциал с помощью государства!

В Шымкенте на сегодняшний день официально зарегистрировано 13 323 безработных человека.
Уровень безработицы в городе составляет 4,9 процента.
Власти города предпринимают активные меры по снижению безработицы.
В 2024 году планируется привлечь к активным мерам занятости 30 207 человек.
Для этого реализуются три основных проекта:
1. Развитие навыков в зависимости от потребностей работодателя:
Безработные граждане по запросу работодателей проходят краткосрочное профессиональное обучение с последующим трудоустройством.
В течение трех месяцев обучения им выплачивается стипендия.
В этом году 1 110 безработным гражданам будут выданы направления на курсы переобучения.
После успешного завершения обучения работодатель обязан трудоустроить безработного гражданина на заявленное рабочее место сроком не менее 6 месяцев.
2. Создание субсидируемых рабочих мест:
В 2024 году планируется направить на субсидируемые рабочие места 7 454 человека.
На сегодняшний день уже выдано 4 490 направлений.
Субсидируемые рабочие места включают молодежную практику, первое рабочее место, контракт поколений, серебряный возраст, общественные работы, социальные рабочие места для граждан с ограниченными возможностями.
Зарплата участников программы выплачивается государством.
3. Поддержка предпринимательства:
В рамках проекта «Бастау Бизнес» в 2024 году предусмотрено обучение 3 750 человек.
На сегодняшний день 1 364 человека уже сформировали предпринимательские навыки в онлайн-формате.
426 лицам будет предоставлен безвозмездный грант в размере 400 МРП для поддержки предпринимательских инициатив.
Кроме того, планируется льготное кредитование на 273 года.
В настоящее время ведется работа по заключению договора между министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, министерством финансов Республики Казахстан и акиматом города Шымкента.
Реализация этих программ позволит снизить уровень безработицы в Шымкенте и поможет людям найти работу.
Информация предоставлена управлением занятости и социальной защиты города Шымкента.