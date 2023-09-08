С 11 сентября стартует приём заявок на получение государственного гранта

Открыть бизнес за счет государства. 11-12 сентября стартует приём заявок на получение государственного гранта на запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта 400 МРП, что в 2023 году составляет 1 млн 380 тысяч тенге.

Для участия в программе безвозмездного гранта на развитие бизнеса, претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

люди с ограниченными возможностями,

из многодетных семей,

кандасы,

потерявшие кормильца

межрегиональные переселенцы.

Участнику необходимо иметь при себе сертификат о прохождении курса «Бизнес бастау». Зарегистрироваться на портале; Пройти проверку на соответствие условиям получения гранта; Скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал; Заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты г. Шымкента: «В этом проекте могут участвовать и люди, получающие АСП. Обязательным пунктом является возраст участников. Только достигшие совершеннолетия и старше».

В этом году в Шымкенте спонсировали 228 бизнес-идей. Поддержать готовы самые интересные проекты. Благодаря безвозмездному гранту в городе втрое сократилось число людей, получающих адресную социальную помощь.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты г. Шымкента: «В конкурсе могут участвовать социально уязвимые слои население. Это — самый главный пункт конкурса. После подачи, им приходят смс о времени и месте прохождения конкурса. Кандидаты на безвозмездный грант должны защитить свой бизнес-план перед комиссией».

Раньше документы на получение гранта нужно было сдавать непосредственно в центрах занятости. Теперь заявку можно подать в онлайн-формате через сайт business.enbek.kz. В этом году в Шымкенте планируют выдать еще 219 безвозмездных грантов, которые предоставляются исключительно один раз, каждому участнику.