В Шымкенте пройдет вечер караоке в честь Дня Абая

Поэту посвящается…

Традиция проводить масштабно День Абая у нас только-только зарождается. Уверены, с годами она обретет более четкие контуры. А пока…

Библиотека, носящая имя этого прославленного мыслителя, подготовила мероприятие — вечер караоке песен Абая пройдет 10 августа в 20.00.

Место проведения мероприятия – библиотека имени Абая, адрес: г. Шымкент, пр. Б. Момышулы, 20.

Кстати, не забудьте в этот день поздравить всех мальчиков, парней, аксакалов, носящих красивое имя Абай – таких в Казахстане 17 тысяч, из них в Туркестанской области проживают около двух тысяч.