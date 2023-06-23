Качество воды в местах купания обследуют врачи в Шымкенте

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля усилил проверку качества воды в открытых водоёмах и плавательных бассейнах.

Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя ведомства Алдаркул Ахметов. Усиленный мониторинг связан с наступлением купального сезона и повышением риска распространения инфекционных заболеваний. Рассказал санитарный врач и о том, как себя обезопасить от инфекций на водоёмах.

Сегодня на территории Шымкента насчитывается почти два десятка мест для купания. 8 организаций обеспечивают горожанам летний отдых. В целях профилактики инфекционных заболеваний, с начала июня санитарные врачи взяли на водоёмах 13 проб на бактериологическое и 9 — на санитарно-химическое загрязнение воды. Еще 84 пробы — на наличие бактерий холеры. Во всех случаях нарушений санитарных норм не выявлено, утверждают эпидемиологи.

«В случае неудовлетворительных результатов анализов, проведённых в порядке производственного лабораторного контроля, информация должна быть в течении 24 часов направлена в территориальное подразделение органа санэпиднадзора. В этом случае работа бассейна будет приостановлена. Бассейн должен быть промыт и дезинфицирован, нужно провести генеральную уборку, а при необходимости должны дополнительно проводиться микробиологические и паразитологические исследования», — рассказывает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алдаркул Ахметов.

Необходимо обращать внимание и на информационные знаки, запрещающие купание на водоёмах, а так же избегать купания в фонтанах. Вода там не обеззараживается и не соответствует санитарным нормам. Есть и ряд других рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье.

«Для собственной безопасности, мы рекомендуем горожанам при посещении бассейнов, в первую очередь обращать внимание на общее санитарное состояние места отдыха и, чистоту окружающей местности. Конечно, проверить на степень загрязнение воду отдыхающие не смогут, но можно визуально определить можно в этом месте купаться или нет. Если вода мутная, если есть в бассейне посторонний неприятный запах и мусор, то в такие водоёмы не следует заходить. Помимо этого следует обращать внимание на наличие кабинок для переодевания и состояние душевых кабин. И если эти условия у вас вызывают сомнение не стоит посещать такой бассейн», — рассказывает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алдаркул Ахметов.

Как говорят эпидемиологи, для полной уверенности отдыхающие имеют право поинтересоваться у администрации наличием разрешительных документов для организации отдыха и заключением органа санэпиднадзора о выполнении требуемых санитарных норм.