Конго-Крымскую лихорадку подтвердили в Шымкенте

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента, зафиксированный ранее вероятный случай ККГЛ подтвердился, передает OTYRAR.

Женщине, заболевшей Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, 46 лет. Она жительница Байдибекского района Туркестанской области.

Пациентка обратилась в областную клиническую больницу с жалобами на желудочно-кишечное кровотечение. После с диагнозом «Вероятный случай ККГЛ» ее перевели в инфекционную больницу. Сегодня этот диагноз подтвердили в ДСЭК.

На сегодняшний день общее состояние пациентки тяжелое, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении.

Выявлено 15 контактных человек, из них 9 — медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение.